Война на Донбассе. Погибли двое военных

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Вчера, 5 января, на Донбассе погибли двое военных, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий.

В районе населенного пункта Хутор Вильный военный грузовой автомобиль ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению, наехал на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) и подорвался.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

С начала суток 6 января по состоянию на 6:00 российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь с нашей стороны нет.