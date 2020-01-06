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Война на Донбассе. Погибли двое военных

Война на Донбассе. Погибли двое военных - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
06.01.2020, 08:15

Один военнослужащий получил тяжелые ранения

Вчера, 5 января, на Донбассе погибли двое военных, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий.

В районе населенного пункта Хутор Вильный военный грузовой автомобиль ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению, наехал на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) и подорвался.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

С начала суток 6 января по состоянию на 6:00 российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь с нашей стороны нет.

  • 4 января на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих. Они госпитализированы с ранениями. 
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потери война на Донбассе
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