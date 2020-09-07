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Война на Донбассе. Умер раненый вчера военный

07.09.2020, 18:58
Война на Донбассе. Умер раненый вчера военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Военнослужащий скончался от ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля

Сегодня, 7 сентября, умер военный, раненый вчера в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве автомобильной разливной станции АРС-14 в районе села Новгородского. Об этом сообщает штаб ООС.

Как отмечается, военнослужащий скончался от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

Сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков России. Неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать украинских военных вблизи Каменки в Донецкой области.

Наталия Медведева
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