Война на Донбассе. Умер раненый вчера военный

Военнослужащий скончался от ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля

Сегодня, 7 сентября, умер военный, раненый вчера в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве автомобильной разливной станции АРС-14 в районе села Новгородского. Об этом сообщает штаб ООС.

Как отмечается, военнослужащий скончался от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

Сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков России. Неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать украинских военных вблизи Каменки в Донецкой области.

6 сентября у Украины было шесть потерь. Один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли , подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения , когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.

Наталия Медведева

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