Война в Донбассе: солдат ВСУ погиб, еще один ранен

В результате обстрелов, которые вела вчера российская гибридная армия в Донбассе, погиб украинский военнослужащий. Об этом штаб сообщает в Facebook.
Боевики 13 раз обстреливали позиции ООС, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.
Позднее у себя в Facebook 24-я ОМБр им. Короля Данила сообщила, что вчера вблизи Марьинки погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик.
Куцик находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевое задание.
Во время его изменения позиции оккупанты открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль ранила военного, его эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь и начали эвакуировать в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью, мужчина скончался.
"Ответственный, доброжелательный, искренний, всегда готов прийти на помощь и научить. С уважением относился к своим командирам не смотря на то, что был намного старше них. Пользовался уважением в коллективе – таким Владимир Анатольевич останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.
Куцик родился в 1968 году и жил в с. Стоянов (Радеховский район Львовской области).
Вчера, 30 апреля, от полученных ранений также скончался военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, 53-летний сержант Сергей Гвоздиевский.