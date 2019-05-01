Война в Донбассе: солдат ВСУ погиб, еще один ранен

Фото: Facebook 93-й ОМБр

В результате обстрелов, которые вела вчера российская гибридная армия в Донбассе, погиб украинский военнослужащий. Об этом штаб сообщает в Facebook.

Боевики 13 раз обстреливали позиции ООС, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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Из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.

Позднее у себя в Facebook 24-я ОМБр им. Короля Данила сообщила, что вчера вблизи Марьинки погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик.

Куцик находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевое задание.

Во время его изменения позиции оккупанты открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль ранила военного, его эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь и начали эвакуировать в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью, мужчина скончался.

"Ответственный, доброжелательный, искренний, всегда готов прийти на помощь и научить. С уважением относился к своим командирам не смотря на то, что был намного старше них. Пользовался уважением в коллективе – таким Владимир Анатольевич останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.

Владимир Куцик (фото - Facebook 24-й ОМБр им. Короля Данила)

Куцик родился в 1968 году и жил в с. Стоянов (Радеховский район Львовской области).

Вчера, 30 апреля, от полученных ранений также скончался военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, 53-летний сержант Сергей Гвоздиевский.