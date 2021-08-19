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Возле границы с Румынией нашли застреленным украинского пограничника

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 11:24
Возле границы с Румынией нашли застреленным украинского пограничника - Фото
Пограничник (Иллюстративное фото ГПСУ)

Возле границы с Румынией был найден застреленным украинский пограничник. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, тело пограничника с несовместимым с жизнью огнестрельным ранением обнаружили недалеко от границы сегодня утром. Известно, что военнослужащему Госпогранслужбы было 24 года.

Сейчас на месте проводятся следственные действия для установления обстоятельств гибели пограничника.

  • 18 июля 2021-го в Сумской области на пограничный патруль из двух человек напали трое неизвестных. Они завладели табельным оружием, которое удалось вернуть, после этого они скрылись. 
  • Выяснилось, что нападавшими были сотрудники СБУ. Двух из них задержали, еще один проходил как свидетель.

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Оксана Житнюк
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гпсу граница пограничник огнестрельное ранение Румыния
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