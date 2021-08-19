Возле границы с Румынией нашли застреленным украинского пограничника

Возле границы с Румынией был найден застреленным украинский пограничник. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, тело пограничника с несовместимым с жизнью огнестрельным ранением обнаружили недалеко от границы сегодня утром. Известно, что военнослужащему Госпогранслужбы было 24 года.

Сейчас на месте проводятся следственные действия для установления обстоятельств гибели пограничника.

на пограничный патруль из двух человек напали трое неизвестных . Они завладели табельным оружием, которое удалось вернуть, после этого они скрылись. 18 июля 2021-го в Сумской области

Выяснилось , что нападавшими были сотрудники СБУ. Двух из них задержали , еще один проходил как свидетель.

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Оксана Житнюк

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