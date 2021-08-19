Возле границы с Румынией нашли застреленным украинского пограничника
19.08.2021, 11:24
Пограничник (Иллюстративное фото ГПСУ)
Возле границы с Румынией был найден застреленным украинский пограничник. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, тело пограничника с несовместимым с жизнью огнестрельным ранением обнаружили недалеко от границы сегодня утром. Известно, что военнослужащему Госпогранслужбы было 24 года.
Сейчас на месте проводятся следственные действия для установления обстоятельств гибели пограничника.
- 18 июля 2021-го в Сумской области на пограничный патруль из двух человек напали трое неизвестных. Они завладели табельным оружием, которое удалось вернуть, после этого они скрылись.
- Выяснилось, что нападавшими были сотрудники СБУ. Двух из них задержали, еще один проходил как свидетель.
Читайте также: В Киеве неизвестные избили и застрелили мужчину
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии