Возле квартиры матери главы ЦПК Шабунина нашли взрывное устройство – полиция

Сегодня, 30 декабря, возле квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

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Как отмечается, сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство правоохранители получили около 21:20.

По предварительной информации, взрывное устройство состоит из двух гранат и черной коробки.

"Установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники. Продолжается тщательный осмотр.

Полиция работает над установлением лица или лиц, которые могут быть причастны к этому происшествию.

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Наталия Медведева

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