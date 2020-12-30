Возле квартиры матери главы ЦПК Шабунина нашли взрывное устройство – полиция
Сегодня, 30 декабря, возле квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.
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Как отмечается, сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство правоохранители получили около 21:20.
По предварительной информации, взрывное устройство состоит из двух гранат и черной коробки.
"Установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина", – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники. Продолжается тщательный осмотр.
Полиция работает над установлением лица или лиц, которые могут быть причастны к этому происшествию.
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