Выявлена крупнейшая схема торговли COVID-сертификатами. Прибыль – более 5 млн грн

В Киеве правоохранители разоблачили схему изготовления и продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пациенты получали документы без прививки за вознаграждение от 3 000 до 4 000 гривень, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, поддельные COVID-сертификаты международного образца изготавливала группа лиц.

"Это 28-летняя и 41-летняя местные жительницы, 58-летний киевлянин и 43-летняя жительница Луганщины", – сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что частный врач получал заказы от своей сообщницы. В схеме участвовал также семейный врач одной из больниц в Луганской области, который вносил в электронную систему недостоверные факты о вакцинации.

Во время обысков правоохранители изъяли медицинские документы, в том числе поддельные COVID-сертификаты, компьютерную технику, электронные носители, банковские карты.

Следователи столичной полиции открыли уголовное производство. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Пресс-служба СБУ уточнила, что "прибыль" злоумышленников ежемесячно составляла более пяти млн гривень. Сейчас это самая большая в Украине сеть по количеству изготовленных COVID-фальшивок.

15 ноября 2021-го СБУ раскрыла схемы по продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Львовской и Ровенской областях.

2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.

В начале ноябре в Днепре задержали врача, который, по данным следствия, зарабатывал до 75 000 грн в день на поддельных COVID-cертификатах.

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Яна Катасонова

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