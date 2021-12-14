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Выявлена крупнейшая схема торговли COVID-сертификатами. Прибыль – более 5 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 17:29
Выявлена крупнейшая схема торговли COVID-сертификатами. Прибыль – более 5 млн грн - Фото
Поддельные COVID-сертификаты (фото: прес-служба Нацполиции)

В Киеве правоохранители разоблачили схему изготовления и продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пациенты получали документы без прививки за вознаграждение от 3 000 до 4 000 гривень, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, поддельные COVID-сертификаты международного образца изготавливала группа лиц.

"Это 28-летняя и 41-летняя местные жительницы, 58-летний киевлянин и 43-летняя жительница Луганщины", – сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что частный врач получал заказы от своей сообщницы. В схеме участвовал также семейный врач одной из больниц в Луганской области, который вносил в электронную систему недостоверные факты о вакцинации.

Во время обысков правоохранители изъяли медицинские документы, в том числе поддельные COVID-сертификаты, компьютерную технику, электронные носители, банковские карты.

Следователи столичной полиции открыли уголовное производство. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Пресс-служба СБУ уточнила, что "прибыль" злоумышленников ежемесячно составляла более пяти млн гривень. Сейчас это самая большая в Украине сеть по количеству изготовленных COVID-фальшивок.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции
  • 15 ноября 2021-го СБУ раскрыла схемы по продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Львовской и Ровенской областях.
  • 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.
  • В начале ноябре в Днепре задержали врача, который, по данным следствия, зарабатывал до 75 000 грн в день на поддельных COVID-cертификатах. 

Читайте также: В Борисполе за три дня выявлено 25 фейковых COVID-сертификатов

Яна Катасонова
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фальшивка подделка Нацполиция коронавирус COVID-19 COVID-сертификат
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