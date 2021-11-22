В Борисполе за три дня выявлено 25 фейковых COVID-сертификатов
22.11.2021, 12:05
Поддельные ковид-сертификаты (скриншот видео киберполиции)
С 19 по 21 ноября на контроле в аэропорту "Борисполь" выявлены 25 сертификатов о вакцинации от коронавируса с признаками подделки, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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Полиция открыла производство за изготовление и использование поддельных документов (ст. 358 УК). По каждому случаю будет проведена проверка и дана правовая оценка, сообщает сайт МВД.
Статья предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. Если подделка осуществлена группой лиц по предварительному сговору, виновным может грозить до пяти лет заключения.
- Сертификаты о вакцинации появились в государственном приложении Дия 21 августа 2021 года. Они были признаны ЕC.
- 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов.
- 15 ноября СБУ раскрыла схемы по продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Львовской и Ровенской областях.
- 18 ноября в НСЗУ сообщили, что "Дия" не смогла обработать 1,1 млн запросов из-за неправильных данных, внесенных во время вакцинации.
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