В Борисполе за три дня выявлено 25 фейковых COVID-сертификатов

С 19 по 21 ноября на контроле в аэропорту "Борисполь" выявлены 25 сертификатов о вакцинации от коронавируса с признаками подделки, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Полиция открыла производство за изготовление и использование поддельных документов (ст. 358 УК). По каждому случаю будет проведена проверка и дана правовая оценка, сообщает сайт МВД.

Статья предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. Если подделка осуществлена группой лиц по предварительному сговору, виновным может грозить до пяти лет заключения.

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Сергей Бережной

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