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В Борисполе за три дня выявлено 25 фейковых COVID-сертификатов

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 12:05
В Борисполе за три дня выявлено 25 фейковых COVID-сертификатов - Фото
Поддельные ковид-сертификаты (скриншот видео киберполиции)

С 19 по 21 ноября на контроле в аэропорту "Борисполь" выявлены 25 сертификатов о вакцинации от коронавируса с признаками подделки, сообщает пресс-служба полиции Киевской области. 

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Полиция открыла производство за изготовление и использование поддельных документов (ст. 358 УК). По каждому случаю будет проведена проверка и дана правовая оценка, сообщает сайт МВД.

Статья предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. Если подделка осуществлена группой лиц по предварительному сговору, виновным может грозить до пяти лет заключения. 

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Сергей Бережной
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вакцинация аэропорт паспортный контроль Борисполь коронавирус COVID-19 COVID-сертификат
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