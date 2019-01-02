Взрыв дома в Магнитогорске: найдены тела 33 погибших

Фото: EPA

Количество погибших в результате взрыва и обрушения жилого дома в российском Магнитогорске увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Среди погибших шестеро детей. По последней информации, опознаны тела 21 жертвы, около десяти человек числятся пропавшими без вести.

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31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Утром 2 января сообщалось, что в Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.