Взрыв метана на шахте в Павлограде: подробности о пострадавших

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Пятерых пострадавших в результате вспышки метана на шахте имени Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь доставили в ожоговый центр в Днепре. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ожоговом центре уточнили, что один пострадавший в очень тяжелом состоянии с 60% ожогов, двое с тяжелыми ожогами - 40% и 20%, и еще двое - с ожогами средней и легкой тяжести.

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Все пострадавшие в сознании, их должны прооперировать. Врачи воздерживаются от прогнозов по состоянию трех тяжелых пациентов.

На шахте временно приостановили добычу угля.

Вспышка метана произошла 10 января в 21:15 на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров.