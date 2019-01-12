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12.01.2019, 08:27

Взрыв метана на шахте в Павлограде: подробности о пострадавших

Взрыв метана на шахте в Павлограде: подробности о пострадавших - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Врачи не дают никаких прогнозов по состоянию троих тяжело раненых при взрыве метана

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Пятерых пострадавших в результате вспышки метана на шахте имени Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь доставили в ожоговый центр в Днепре. Об этом сообщает Радио Свобода

В ожоговом центре уточнили, что один пострадавший в очень тяжелом состоянии с 60% ожогов, двое с тяжелыми ожогами - 40% и 20%, и еще двое - с ожогами средней и легкой тяжести. 

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Все пострадавшие в сознании, их должны прооперировать. Врачи воздерживаются от прогнозов по состоянию трех тяжелых пациентов. 

На шахте временно приостановили добычу угля. 

Вспышка метана произошла 10 января в 21:15 на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. 

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Теги: шахта, пострадавшие, павлоград, ожоги, взрыв метана, ожоговый центр
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