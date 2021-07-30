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Взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Подрывником оказался крымчанин с российским паспортом

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30.07.2021, 13:59
Взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Подрывником оказался крымчанин с российским паспортом - Фото
Подозреваемый (Фото - Киевская городская прокуратура)

Полиция заявила о задержании мужчины, который устроил взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе. По данным правоохранителей, он отправил из Черновцов посылки со взрывчаткой. Прокуратура сообщает, что у уроженца Крыма нашли два паспорта: гражданина РФ и Украины.

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Оперативники сообщают, что злоумышленником оказался 30-летний крымчанин, который в последние годы живет в Черновцах, где его и задержали. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

По данным полиции, мужчина отправил в Киев и Одессу посылки с пиротехническими изделиями, которые взорвались в почтоматах. Правоохранители открыли дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В киевской прокуратуре сообщают, что подрывнику 32 года. У него дома провели обыски и нашли части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, глушитель GSM-сигнала и товарные накладные Новой почты. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

  • 29 июля в почтомате Новой почты, который находится в помещении торгового центра в Киеве, произошел взрыв. В одной из ячеек сдетонировала самодельная бомба.
  • Чуть позже взрыв произошел в почтомате в Одессе. "Бомба" состояла из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена.
  • После инцидента Новая почта заявила, что компания вносит изменения в процесс проверок посылок. В частности, вводится общая практика проверки посылок и багажа на рентгенотелевизионных установках на всех сортировочных депо.

Читайте также: В Луганской области пытались взорвать первого замначальника управления СБУ – источник 

Оксана Житнюк
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Почтомат взрыв киев одесса новая почта черновцы
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