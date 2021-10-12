Задержан подозреваемый в покушении на николаевского бизнесмена по кличке "Мультик"

Задержан подозреваемый в покушении на убийство николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик", в апреле 2020 года. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Подозреваемый был задержан вчера, 11 октября, поздно вечером.

Венедиктова сообщила, что после покушения на Титова 6 апреля 2020 года, на крыше дома, откуда стрелял киллер, нашли оружие и следы ДНК на нем. Полиция и прокуратура постоянно расширяли круг поиска, и во время проверки одного из местных жителей, обвиняемого по делам о вымогательстве и мошенничестве, было обнаружено совпадение ДНК на оставленных им окурках с ДНК стрелка.

По словам Венедиктовой, задержанный известен в уголовных кругах.

Пресс-служба прокуратуры Николаевской области сообщает, что у задержанного при обыске изъято оружие и патроны к нему.

Одним из мотивов покушения на Титова правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе, заявила Венедиктова. Титов, который выжил после покушения, но имеет существенные проблемы со здоровьем, также является фигурантом в ряде уголовных производств, отметила генпрокурор.

6 апреля 2020 года в Николаеве местный бизнесмен Михаил Титов, известный как "Мультик", получил огнестрельное ранение в голову. По информации местных СМИ, Титов получил сквозное пулевое ранение шеи и челюсти.

22 сентября 2021 года в центре Черкасс произошло нападение на мужчину. Его расстреляли на улице Байды Вишневецкого. Он умер от полученных ран в больнице.

По данным LIGA.net погибший – местный бизнесмен Михаил Козлов 1977 года рождения.

погибший – местный бизнесмен Михаил Козлов 1977 года рождения. 7 октября полиция показала видео одного из возможных киллеров.

Денис Юдин

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