Задержана пенсионерка, которая служила у террористов и ездила за украинской пенсией: видео

Во время проверки документов на блокпосту возле села Новоахтырка Луганской области задержана 59-летняя жительница города Хрустальный (до декоммунизации - Красный Луч), которая в 2014-16 годах "служила" в рядах террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Женщина была задержана, когда направлялась на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить банковскую карту для получения пенсии.

По словам женщины, осенью 2014 года она пошла на службу фельдшером зенитного дивизиона террористов за зарплату в 360 долларов (затем 19 800 рублей). Она участвовала в проведении учебных стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарных норм и качеством продуктов, а также инструктировала боевиков по оказанию первой медпомощи.

В мае 2016 года женщина вышла из террористических формирований по состоянию здоровья.

Задержанной сообщено о подозрении по статье об участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях (наказание по статье – от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией или без таковой).

19 ноября 2021 года СБУ и Офис генпрокурора сообщили о задержании боевика, который возглавлял отряд террористов в боях против ВСУ и при штурме Луганского аэропорта.

30 ноября сообщалось, что суд приговорил к шести годам тюрьмы боевика террористической организации ДНР, который в 2014 году "добивал" раненых украинских военных.

2 декабря Офис генпрокурора сообщал, что пособник оккупантов получил почти 12 лет тюрьмы за передачу боевикам информации о военнослужащих ВСУ на Донбассе и подготовку диверсии.

15 декабря суд приговорил пособника оккупантов к лишению свободы сроком на 11 лет за участие в террористической группе Игоря Безлера (позывной "Бес").

Сергей Бережной

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