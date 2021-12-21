UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Задержана пенсионерка, которая служила у террористов и ездила за украинской пенсией: видео

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 16:03
Задержана пенсионерка, которая служила у террористов и ездила за украинской пенсией: видео - Фото
Фото: пресс-служба Национальной гвардии

Во время проверки документов на блокпосту возле села Новоахтырка Луганской области задержана 59-летняя жительница города Хрустальный (до декоммунизации - Красный Луч), которая в 2014-16 годах "служила" в рядах террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Женщина была задержана, когда направлялась на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить банковскую карту для получения пенсии.

По словам женщины, осенью 2014 года она пошла на службу фельдшером зенитного дивизиона террористов за зарплату в 360 долларов (затем 19 800 рублей). Она участвовала в проведении учебных стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарных норм и качеством продуктов, а также инструктировала боевиков по оказанию первой медпомощи. 

В мае 2016 года женщина вышла из террористических формирований по состоянию здоровья.

Задержанной сообщено о подозрении по статье об участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях (наказание по статье – от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией или без таковой). 

  • 19 ноября 2021 года СБУ и Офис генпрокурора сообщили о задержании боевика, который возглавлял отряд террористов в боях против ВСУ и при штурме Луганского аэропорта.
  • 30 ноября сообщалось, что суд приговорил к шести годам тюрьмы боевика террористической организации ДНР, который в 2014 году "добивал" раненых украинских военных.
  • 2 декабря Офис генпрокурора сообщал, что пособник оккупантов получил почти 12 лет тюрьмы за передачу боевикам информации о военнослужащих ВСУ на Донбассе и подготовку диверсии.
  • 15 декабря суд приговорил пособника оккупантов к лишению свободы сроком на 11 лет за участие в террористической группе Игоря Безлера (позывной "Бес").
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России незаконные вооруженные формирования Донбасс луганская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 