Зеленскому предложили генерала Лебедя кандидатом на пост и.о. главы Нацгвардии – МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому в качестве кандидата на пост исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией – генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Об этом Монастырский сообщил в Facebook.

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По словам Монастырского, он намерен поддержать и направить президенту для принятия решения рапорт об отставке, который подал сегодня командующий Нацгвардии генерал-полковник Николай Балан.

Глава МВД сообщил, что одновременно внес представление Зеленскому о назначении и.о. командующего НГУ заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Он отметил, что все подразделения Нацгвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

Министр сообщил, что приказал изучить условия, в которых несут службу все призывники срочной службы в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

СПРАВКА. Юрий Лебедь – генерал-лейтенант. Весной 2016-го награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга. 13 июня 2019 года назначен заместителем командующего НГУ.

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Наталия Медведева

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