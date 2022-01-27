Зеленскому предложили генерала Лебедя кандидатом на пост и.о. главы Нацгвардии – МВД
Министр внутренних дел Денис Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому в качестве кандидата на пост исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией – генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Об этом Монастырский сообщил в Facebook.
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По словам Монастырского, он намерен поддержать и направить президенту для принятия решения рапорт об отставке, который подал сегодня командующий Нацгвардии генерал-полковник Николай Балан.
Глава МВД сообщил, что одновременно внес представление Зеленскому о назначении и.о. командующего НГУ заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.
Он отметил, что все подразделения Нацгвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.
Министр сообщил, что приказал изучить условия, в которых несут службу все призывники срочной службы в Нацгвардии и Госпогранслужбе.
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