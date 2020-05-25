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25.05.2020, 18:46

Дело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фото

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Дело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фото
Дело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фото
Дело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фотоДело Маркива. В Славянске проводят следственный эксперимент: фото

Эксперты проводят в Славянске следственный эксперимент, чтобы установить обстоятельства дела, по которому в Италии приговорили Виталия Маркива

В Славянске проводят экспертизу, результаты которой могут оказаться полезными для освобождения осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Сообщается, что специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования во время года и на локациях, соответствующих времени и месту инцидента.

В МВД выразили надежду, что следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой Маркова и от имени государства Украина.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.
  • 12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине.
  • 11 октября 2019 года суд присяжных Павии обнародовал мотивационную часть приговора Маркиву.
  • В декабре 2019 года NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива. В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна".

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Теги: следственный эксперимент, славянск, мвд, Виталий Маркив
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