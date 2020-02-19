Журналисты снимают докфильм о приговоренном к 24 годам Маркиве

Фото: пресс-служба МВД

Украинские и итальянские журналисты снимают документальный фильм-расследование, который ставит под сомнение версию итальянского суда о причастности украинского нацгвардейца Виталия Маркива к убийству журналиста Андреа Роккелли и переводчика Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В результате расследования журналистов Ольги Токарюк, Кристиано Тинацци, Рубена Лагаттоллы и Данило Эли вырисовывается картина, которая существенно отличается от версии итальянского суда.

Премьера документального фильма должна состояться весной 2020 года - до того, как апелляционный суд в Италии примет решение по делу Маркива. МВД приводит адрес, где желающие могут внести средства для помощи в создании фильма: https://bit.ly/2vKCwsf.