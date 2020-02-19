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Журналисты снимают докфильм о приговоренном к 24 годам Маркиве

Журналисты снимают докфильм о приговоренном к 24 годам Маркиве - Фото
Фото: пресс-служба МВД
19.02.2020, 13:32

Премьера должна состояться весной 2020 года

Украинские и итальянские журналисты снимают документальный фильм-расследование, который ставит под сомнение версию итальянского суда о причастности украинского нацгвардейца Виталия Маркива к убийству журналиста Андреа Роккелли и переводчика Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В результате расследования журналистов Ольги Токарюк, Кристиано Тинацци, Рубена Лагаттоллы и Данило Эли вырисовывается картина, которая существенно отличается от версии итальянского суда.

Премьера документального фильма должна состояться весной 2020 года - до того, как апелляционный суд в Италии примет решение по делу Маркива. МВД приводит адрес, где желающие могут внести средства для помощи в создании фильма: https://bit.ly/2vKCwsf.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.
  • 12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине.
  • 11 октября 2019 года суд присяжных Павии обнародовал мотивационную часть приговора Маркиву.
  • В декабре 2019 года NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива. В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна".

Читайте также: В итальянском Сенате обсудили "российский след" в деле Маркива

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Виталий Маркив италия суд документальный фильм Донбасс
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