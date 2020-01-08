Крушение Boeing 737. Появились снимки работы спасателей: фото

Иранские спасатели продолжают работу на месте крушения украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752, который разбился вскоре после вылета из международного аэропорта в Тегеране.

Сегодня вечером в Иран отправится борт с украинскими экспертными группами, в составе которых представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.