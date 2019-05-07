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07.05.2019, 18:33

В Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фото

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В Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фото
В Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фото
В Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фотоВ Одессе выявили уникальный способ перевозки кокаина: фото

Вес задержанного груза - почти 19,5 тонн, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг наркотика

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Одесские таможенники выявили уникальный способ перемещения крупной партии кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что товаром прикрытия для наркотиков, поступивших в морской торговый порта Пивденный из Колумбии, стали не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы. Наркодельцы растворили кокаин в ведрах со строительным материалом, чтобы впоследствии выделить его в нарколаборатории.

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Таможенники заявляют, что ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в таком грузе установить невозможно. Однако сотрудники отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия Одесской таможни определили груз как имеющий потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков и инициировали отбор образцов.

Сообщается, что эксперты обнаружили в отобранных образцах кокаин: в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг наркотика. Вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонн. Общее количество чистого наркотика будет определено после проведения экспертизы.

24 апреля в Киеве полицейские задержали иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей, и изъяли более 300 кг героина. 

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Теги: кокаин, одесса, таможня, наркотики
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