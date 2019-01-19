Бойцы бригады Холодный Яр сбили дрон с взрывчаткой - видео

Украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник фирмы DJI модели "Фантом-4", который боевики оснастили осколочным взрывным устройством. Об этом сообщается на странице Facebook бригады.

Отмечается, что террористы кустарным способом они оборудовали дрон переделанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере.

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В бригаде сообщают, что террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

Украинские военные предположили, что подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и Исламское государство.

16 января боевики гибридной армии РФ из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль 72-й ОМБР. Под огонь попали 10 военнослужащих, пятеро из них ранены (двое тяжело), пятеро травмированы.