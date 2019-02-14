"Думаете, я убегу?" Епископ Гедеон улетел обратным рейсом - видео

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"Думаете, что я убегу? До свидания, Божьего благословения. Скоро увидимся. Я вернусь", - сказал Харон пограничнице, которую не видно в кадре.

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Госпогранслужба опубликовала видео, на котором в аэропорту Борисполь показан епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон, улетающий обратным рейсом во Франкфурт после того, как его не пропустили на границе из-за проблем с документами. Ролик выложил у себя в Facebook пресс-офицер ГПСУ Олег Слободян.

"Обещанное видео, как улетает Юрий Харон. Кто найдет вооруженных автоматчиков, тому отдельный приз", - сыронизировал спикер ГПСУ.

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Ранее у Гедеона заявили, что "владыку вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника".

Спецпроект LIGA.netРусский мир в Чернигове. Репортаж из лагеря православных скаутов

Вчера вечером Харона задержали в аэропорту Борисполь, куда он прибыл из Франкфурта. У епископа обнаружили "гражданство нескольких стран", изъяли загранпаспорт. Сегодня утром он вылетел обратным рейсом во Франкфурт.

Харон известен по строительству часовни на месте раскопок фундамента Десятинной церкви в Киеве. ГПУ и Минкульт считают, что УПЦ МП совершила там самозахват земли.

Журналисты ранее выяснили, что Харон владеет двумя элитными авто.

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Теги: Юрий Харон, религия, упц мп, церковь, гпсу, видео, выдворение, депортация, Борисполь, епископ, гедеон
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