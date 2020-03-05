Как выглядит механизированная бригада ВСУ: впечатляющее видео с дрона

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Генерал-лейтенант Александр Сырский лично провел проверку боеготовности бригады на одном из полигонов. Ее номер не называется.

Ресурс военных новостей Defense Express при помощи дрона снял, как с высоты выглядит в сборе с вооружением одна из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая накануне проводила контрольно-практическое занятие.

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Командующий СВ ВСУ Александр Сырский заявил, что армия отходит от советской "показухи" при проверках: готовность к боевым действиям оценивается во время контрольного занятия, а строевой смотр упраздняется.

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В конце февраля 2020-го в Черниговской области прошли учения 30-й ОМБр им. князя Острожского. Во время этих маневров впервые на уровне тактического звена ВСУ использовали автоматическую систему управления "Дзвiн".

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Теги: ВСУ, бригада
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