Перепалка нардепа с главой сельсовета: ГБР открыло дело - видео

Следователи территориального Госбюро расследований в Киеве начали досудебное расследование против народного депутата за хулиганские действия. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, нардеп ворвался в помещение сельсовета в селе Любеч Черниговской области во время сессии и избил главу этого сельсовета.

Уголовное дело открыто по статье хулиганство.

Как уточняет UА:Чернигов, потасовка произошла между нардепом Максимом Микитасем и председателем сельсовета Сергеем Пинчуком.

Также издание опубликовало видео перепалки и столкновения, на котором видно, как Микитась ругается с Пинчуком, угрожая тюрьмой, а тот звонит в полицию.

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