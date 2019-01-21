Неизвестный пробежал по машине патрульных, его поймали: видео

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В полиции утверждают, что, разместив ролик в интернете, молодой человек призывал других к "подражанию хулиганским действиям"

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В Ровенской области молодой человек пробежал по автомобилю патрульной полиции, снял это на видео и выложил в интернет. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Поступок молодого человека в полиции назвали "дерзким и необдуманным".

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Также правоохранители утверждают, что, разместив ролик в интернете, он призывал других к "подражанию хулиганским действиям".

Полицейские установили личность молодого человека и "провели все первоначальные действия".

Открыто уголовное производство по по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

"Предостерегаем молодежь от необдуманных противоправных действий, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность", - сказано в сообщении полиции.

15 января в центре Киева толпа подростков набросилась на мужчину, повалила на землю и избила его ногами

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Теги: полиция, автомобиль, хулиганство, патрульный
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