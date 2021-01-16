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Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео видео

16.01.2021, 18:35
Скриншот с видео
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Неизвестный подбросил в отдел непродовольственных товаров супермаркета NOVUS елочные игрушки с символикой российской армии, снял на видео и распространил его в интернете с обвинениями в пособничестве оккупантам.

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Инцидент произошел в Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области. Ряд информационных ресурсов опубликовали это видео, приняв его за подлинное.

Администрация сети заявила, что это была провокация. "Мы оперативно отреагировали на инсинуации и нашли записи с камер видеонаблюдения, где отчетливо видно, как посетитель кладет на полку игрушки и сразу же начинает делать видео", – говорится в заявлении NOVUS.

В супермаркете заявили, что данный товар они не продают.

"Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации. Мы ценим наших покупателей и тщательно отбираем каждую позицию продукции, которая попадает на наши полки", – заявили в компании.

Во время январского локдауна запрещена работа бытовых магазинов, другие магазины могут торговать исключительно товарами первой необходимости.

Вадим Ребрина
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