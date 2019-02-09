Немедленное возмездие. Офицер ВСУ показал удар по боевикам: видео

Украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" обнародовал видео ответного удара ВСУ, нанесенного по позициям оккупационных войск РФ в Донбассе. Соответствующий ролик опубликован в Facebook.

"Война продолжается, война не останавливалась ни на минуту, как и ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием, и предателей, которые взяли в руки оружие, поддавшись на сладкие обещания российских оккупантов. Яркий пример немедленного возмездия от воинов с осиного роя (ООС - ред.)", - написал он.

Реклама

Вчера, 8 февраля, он написал, что оккупанты "побеспокоили" украинских воинов и получили "прогнозированный результат" - один оккупант ликвидирован, четыре отправились на лечение".

Штефан не уточнил. когда и где снято видео.

За минувшие сутки, 8 февраля, российские марионеточные войска девять раз стреляли в сторону украинских войск. В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб и двое получили ранения. По данным разведки, у боевиков несоизмеримые потери - шесть оккупантов уничтожены и семеро ранены.