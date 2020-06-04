Перестрелка в Броварах. Полиция провела обыски и показала их результат: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В результате обысков по делу о перестрелке в Броварах были изъяты ружья, пистолеты, патроны, ножи, "черновые" записи и амуниция для личной защиты

4 июня полиция провела санкционированные обыски у возможных участников и соорганизатора перестрелки в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, а также вещи, в которые, вероятно, были одеты фигуранты во время перестрелки, "черновые" записи.

Правоохранители заявляют, что меры по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах, продолжаются.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
  • Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
  • Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
  • Глава МВД Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • По состоянию на 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки.

Смотрите также: Стрельба в Броварах. Арестован криминальный авторитет "Виха" и 4 подозреваемых

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: перестрелка, Нацполиция, бровары
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Перестрелка в Броварах. Полиция провела обыски и показала их результат: видео
Перестрелка в Броварах. Полиция провела обыски и показала их результат: видео
Ракета SpaceX установила рекорд: пять полетов многоразовой ступени – видео
Ракета SpaceX установила рекорд: пять полетов многоразовой ступени – видео
"Отойдите или будете убиты". 10 видео о протестах в США
"Отойдите или будете убиты". 10 видео о протестах в США
Экономика Фонд госимущества сменил подконтрольного Фирташу главу ЗТМК
Полетим с 5-го, 15-го или 22-го?
Мнение Полетим с 5-го, 15-го или 22-го?
Британско-украинский производитель масел Azmol остановил работу
Экономика Британско-украинский производитель масел Azmol остановил работу
Популярное
фото/видео
Перестрелка в Броварах. Полиция провела обыски и показала их результат: видео
Перестрелка в Броварах. Полиция провела обыски и показала их результат: видео
Ракета SpaceX установила рекорд: пять полетов многоразовой ступени – видео
Ракета SpaceX установила рекорд: пять полетов многоразовой ступени – видео 06:02
В Лондоне десятки тысяч протестовали против расизма и полицейского насилия: фото
В Лондоне десятки тысяч протестовали против расизма и полицейского насилия: фото 03.06.20, 21:10
"Отойдите или будете убиты". 10 видео о протестах в США
"Отойдите или будете убиты". 10 видео о протестах в США 03.06.20, 17:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 