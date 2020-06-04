Перестрелка в Броварах. Полиция провела обыски и показала их результат: видео

4 июня полиция провела санкционированные обыски у возможных участников и соорганизатора перестрелки в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, а также вещи, в которые, вероятно, были одеты фигуранты во время перестрелки, "черновые" записи.

Правоохранители заявляют, что меры по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах, продолжаются.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Глава МВД Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

По состоянию на 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки.

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