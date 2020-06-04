Стрельба в Броварах. Арестован криминальный авторитет "Виха" и 4 подозреваемых

Перестрелка в Броварах (фото - отдел коммуникации полиции Киевской области)

По состоянию на 21:00 3 июня суд оставил под стражей без права внесения залога четырех подозреваемых в перестрелке в Броварах, в том числе организатора по прозвищу "Журавель" или "Виха". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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По состоянию на 21:30 еще одного подозреваемого суд оставил под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 000 грн.

Подозреваемые в перестрелке в Броварах ( фото - npu.gov.ua)

Подозреваемые в перестрелке в Броварах ( фото - npu.gov.ua)

Замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала 112.ua сообщил, что вчера "некий "Журавель" был также задержан судом на 60 дней".

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Глава МВД Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

По состоянию на 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки.