Перстрелка в Броварах. Как спецназ задерживал подозреваемых – видео спецоперации

Пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала в YouTube видео задержания подозреваемых в причастности к массовой перестрелке в Броварах, пригороде Киева.

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На ролике видно, что вооруженный спецназ КОРД пилит железные решетки на входе в здание, похожее на офис. Затем находящихся в здании людей укладывают на пол и надевают наручники.

Случаев сопротивления на видео не зафиксировано.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули. Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

На 30 мая сотрудники полиции определили более 60 участников инцидента, включая заказчиков. Уже избрали меру пресечения одному из задержанных - он будет находиться под арестом 60 дней без права внесения залога.

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Видео - МВС України/YouTube