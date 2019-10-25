При свидетелях. Под Киевом похитили человека: видео

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Похищенного избили, ограбили, заставили подписать долговую расписку и отпустили

В селе Софиевская Борщаговка группа лиц днем похитила человека. Угрожая оружием, его силой затолкали в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

О похищении человека в полицию заявил прохожий. Судя по видеозаписи, инцидент произошел 22 октября.

Сообщается, что автомобиль, который подпадал под ориентировку, полицейские нашли в Киеве. За рулем авто находился 27-летний человек, которого подозревают в причастности к похищению. Его задержали. В автомобиле полиция обнаружила и изъяла оружие, разрешительные документы, радиостанцию.

Следователи выяснили, накануне нападения злоумышленники похитили госномера и прикрепили их на свой автомобиль. Жертве они представились работниками СБУ и полицейскими, и предъявили документ, который, как потом оказалось, был разрешением на оружие.

Пострадавшим оказался 30-летний житель Киева. У него забрали 2500 грн, избили, заставили написать долговую записку на $90 000 и отпустили.

Сообщается, что оперативники задержали второго подозреваемого, на которого указал потерпевший. По данным полиции, это 31-летний киевлянин, ранее судимый за совершение разбойного нападения и нанесение смертельных телесных повреждений.

Отмечается, что обоим задержанным объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: Софиевская Борщаговка, полиция, похищение
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