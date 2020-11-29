Под Киевом спецназ задержал вооруженную группу воров-иностранцев – видео спецоперации

Сотрудники Нацполиции задержали группу вооруженных людей, подозреваемых в кражах из автомобилей на территориях Киевской области, столицы и других регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Задержание произошло около села Мила Киево-Святошинского района – правоохранители остановили автомобиль Opel, на котором передвигались подозреваемые. Полицейские провели обыски и изъяли корпусы гранат, пистолет, банковские карточки, мобильные терминалы и документы.

Все четверо задержанных оказались гражданами Грузии, самому младшему – 21 год, самому старшему – 51. Всех поместили в СИЗО.

18 ноября во Львове задерживали экс-начальника одного из отделов СБУ в Закарпатской области. По данным следствия, оказал сопротивление во время задержания и нанес телесные повреждения сотруднице полиции.

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