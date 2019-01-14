Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован: видео

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По данным ГСЧС, произошел частичный обвал деревянного перекрытия между вторым этажом и крышей здания

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Пожар в двухэтажном здании, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, в 20:06 был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления ГСЧС.

По предварительной информации спасателей, жертв и пострадавших нет.

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Как сообщила в комментарии 112 Украина спикер управления Светлана Водолага, пожар возник на втором этаже в лабораторном комплексе по адресу Лаврская, 21, где проходили реставрационные работы.

Сейчас спасатели снимают крышу здания, чтобы добраться до очага возгорания на втором этаже.

По информации Водолаги, произошел частичный обвал деревянного перекрытия между вторым этажом и крышей здания.

Как сообщалось, на территории Киево-Печерской лавры горит здание, расположенное по адресу Лаврская, 21.

В ГСЧС заявили, что здание "принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры". Вместе с тем, в бывшей УПЦ МП убеждают, что строение относится к Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику. Там, в свою очередь, заявили, что здание принадлежит церкви.

Ранее в здании располагалась Клиника вертеброревитологии Данилова И.М.

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Теги: упц мп, пожар, спасатели, киево-печерская лавра, лавра
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