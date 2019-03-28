Помощнику Кошулинского сожгли машину: видео

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Неизвестные сожгли машину Владимира Назаренко - доверенного лица Руслана Кошулинского и депутата Киевсовета

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В Киеве в ночь на 27 марта неизвестные сожгли машину доверенного лица кандидата в президенты Руслана Кошулинского и депутата Киевского городского совета от Свободы Владимира Назаренко. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня ночью преступники сожгли машину. Около трех ночи негодяи, запуганные тем, что их ждет правосудие, подожгли машину, которой я пользовался в течение последнего месяца" – написал Назаренко.

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Он сообщил также, что после недавнего сожжения машины его матери снова стал получать угрозы. "Очередные угрозы, очередной поджог. Обещали убить и расправиться. Пришли, к счастью, только к авто", - рассказал он.

Вчера вечером в Кропивницком по ул. Киевской на территории автостоянки взоравлись емкости с газом и возник пожар.

Спасатели заявляют, что по состоянию на 20:55 пожар локализован, а в 22:45 - ликвидирован. В тушении участвовали 60 человек и 15 единиц техники ГСЧС.

LIGA.net пытается взять комментарий у столичных правоохранителей.

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Теги: происшествие, руслан кошулинский
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