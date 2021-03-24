В Дружковке Донецкой области украинские пограничники выявили мужчину, которого считают бывшим боевиком гибридной армии РФ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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По данным оперативников ГПСУ, 54-летний местный житель способствовал планам российских оккупантов – в мае 2014 работал на одном из их блок-постов.

Отмечается, что по поручению оккупантов он проверял документы, осматривал личные вещи и транспорт. Со временем от сотрудничества с террористами отказался.

"Понял, что это бандитская организация, и вышел из их рядов. О своем поступке сожалею и каюсь", – говорит на кадрах с допроса мужчина.

Нацполиция открыла уголовное дело по статье о создании незаконных вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260). Санкция статьи – от трех до восьми лет тюрьмы.

23 марта сообщалось, что спецназ СБУ в пригороде Харькова задержал мужчину, которого они считают боевиком созданной Россией террористической организации "ЛНР".

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Марк Сировой

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