Припарковался на переходе и дерзил патрульным: видео задержания

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В МВД призвали водителей проявлять больше уважения к полицейским

МВД опубликовало видео задержания водителя автомобиля, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей.

В сообщении полиции не указано, в каком именно населенном пункте произошел инцидент, но видео маркировано значком полиции Николаевской области.  

На видеозаписи полицейский делает замечание водителю, припарковавшему свой автомобиль, по словам правоохранителя, на пешеходном переходе. Мужчина отказался признать факт нарушения и после пререканий с патрульным резко стартовал, пытаясь скрыться. Полицейский ухватился за автомобиль и несколько метров бежал за ним, после чего подоспевшие на помощь коллеги правоохранителя жестко задержали злоумышленника.

"Иногда водители за рулем забывают, что полицейский на службе и старается не допустить беззакония на дорогах. Мы понимаем, что такая манера поведения и разговоры - это, прежде всего, воспитание. Не надо так. Давайте больше уважения друг к другу", - прокомментировали видео в полиции.

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Теги: полиция, задержание, пдр
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