Протест Нацкорпуса против Порошенко в Виннице: трое задержанных

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Полиция сообщила, что задержанные применяли против правоохранителей газ, а также бросали в них камни и пиротехнические средства

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В Виннице полиция задержала троих участников акции протеста Национального корпуса и Национальных дружин, устроенной по поводу приезда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Анна Олейник, передает Укринформ.

В полиции уточнили, что задержанные "нарушили общественный порядок во время проведения массового мероприятия…применяли против правоохранителей газ, а также бросали в них камни и пиротехнические средства".

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Сейчас полиция устанавливает личности задержанных.

16 марта полиция пресекла акцию Нацдружин в Полтаве.

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Теги: порошенко, винница, нацкорпус
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