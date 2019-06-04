Протестующие в Переяславе закидывают полицию файерами: видео

В Переяслав-Хмельницком, где полицейскими был убит 5-летний мальчик Кирилл Тлявов, проходит акция под зданием управления полиции. Перед входом стоят полицейские со щитами в касках и противогазах. Протестующие начали забрасывать их файерами. Соотвествующие видео появились в соцсетях - Facebook и Telegram.

Акция проходит и под зданием Министерства внутренних дел в Киеве. Люди требуют отставки главы МВД Арсена Авакова.

В Переяслав-Хмельницком двое полицейских подозреваются в огнестрельном ранении 5-летнего мальчика, который впоследствии скончался в больнице.Полицейские арестованы.

Сегодня адвокат семьи мальчика сообщил, что по делу проходят четыре человека, среди них – несовершеннолетний сын одного из подозреваемых и их приятель, который полицейским не является. Все четверо, по показаниям свидетелей, стреляли.

По данным СМИ, подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько – бывшие сотрудники ГАИ, которые не прошли аттестацию, были рекомендованы к увольнению, но восстановились на работе через суд.