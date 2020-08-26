Рядом с захваченным Россией Крымом проверили боеготовность ПВО – видео

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Воздушное пространство юга под надежной охраной, заявили в командовании

На одном из полигонов Херсонской области подразделения противовоздушной обороны ВСУ провели отработку марша, оперативного прибытия, развертывания зенитно-ракетных комплексов, поиска и условного уничтожения воздушных целей. Видео показало командование объединенных сил ВСУ.

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По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, боевые расчеты "старались избегать шаблонности, действовать непредсказуемо для противника". Он подчеркнул, что на учениях пригодился опыт войны на Донбассе.

Проверка боевых расчетов ЗРК показала, что "воздушное пространство юга – под надежным контролем", резюмировал командующий объединенных сил.

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Как аудиофон в ролике нетривиально использована black metal-композиция "Jesus' Tod" культового в андеграундной музыке проекта Burzum.

  • В феврале 2020-го тогдашнее руководство Минобороны заявило, что Украина не ведет переговоров с США о закупке систем ПВО Рatriot, но заинтересована в этом стратегически. 
  • 2 июля 2020-го ГБР изъяло в зенитно-ракетных бригадах сверхвысокочастотные приборы для систем наведения ЗРК. Скандал быстро потушили.
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Теги: Сергей Наев, ВСУ, пво, учения, зрк, Херсонская область, полигон, бук
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