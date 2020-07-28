Ракетный щит Украины. Войскам ПВО все же закупят технику для тренировок
Тендер выиграло ООО "Конструкторское бюро Логика" из Лиги оборонных предприятий Украины
Для тренировок расчетов зенитно-ракетных комплексов Воздушных Сил закупят соответствующие тренажеры на сумму 11 млн грн. Об этом со ссылкой на командование ВС Вооруженных Сил Украины пишет АрмияInform.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Учебно-тренировочная база ракетчиков пополнится тренажерами для комплексов Бук-М1 и С-300П.
Речь идет о:
— двух мультимедийных комплексах для обучения расчетов самоходной огневой установки 9А310М1;
— комплексах пункта боевого управления 9С470М1;
— системе моделирования боевой обстановки и отображения единого информационного пространства зенитно-ракетного дивизиона Бук М-1;
— комплексе для подготовки расчетов аппаратного контейнера Ф2К ЗРК С-300П;
— соответствующем софте для тренажеров.
Такие тренажеры дают возможность "качественно и в сжатые сроки" подготовить специалистов ЗРВ к боевым стрельбам и одновременно сэкономить бюджетные средства, уточнили в Минобороны, пообещав их поставки "в скором времени".
В августе 2018-го СМИ писали, что для войск ПВО это оборудование якобы отказались закупать.
- На учениях ВСУ ракетой С-125 потопили "Золотоношу": видео стрельб. Как на учениях на юге Украины палят из Буков и С-300.
- В июне 2020-го Нидерланды представили новое доказательство, что Boeing 777 над Донбассом сбил таки Бук. Позднее в Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17.
Читайте также: Скандал с изъятием техники ПВО. Открыто дело против сотрудников ГБР и СБУ
Комментарии