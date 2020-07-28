Ракетный щит Украины. Войскам ПВО все же закупят технику для тренировок

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Для тренировок расчетов зенитно-ракетных комплексов Воздушных Сил закупят соответствующие тренажеры на сумму 11 млн грн. Об этом со ссылкой на командование ВС Вооруженных Сил Украины пишет АрмияInform.

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Учебно-тренировочная база ракетчиков пополнится тренажерами для комплексов Бук-М1 и С-300П.

Речь идет о:

— двух мультимедийных комплексах для обучения расчетов самоходной огневой установки 9А310М1;

— комплексах пункта боевого управления 9С470М1;

— системе моделирования боевой обстановки и отображения единого информационного пространства зенитно-ракетного дивизиона Бук М-1;

— комплексе для подготовки расчетов аппаратного контейнера Ф2К ЗРК С-300П;

— соответствующем софте для тренажеров.

Такие тренажеры дают возможность "качественно и в сжатые сроки" подготовить специалистов ЗРВ к боевым стрельбам и одновременно сэкономить бюджетные средства, уточнили в Минобороны, пообещав их поставки "в скором времени".

В августе 2018-го СМИ писали, что для войск ПВО это оборудование якобы отказались закупать.

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Евгений Пилипенко

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