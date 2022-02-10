UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ "на горячем" задержала беларуского агента: готовил теракт в Киеве – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 10:27
Задержание беларуского агента в Киеве (скриншот видео СБУ)
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили
Суд избирает меру пресечения Порошенко: прокуроры настаивают на аресте – трансляция
Суд избирает меру пресечения Порошенко: прокуроры настаивают на аресте – трансляция

Служба безопасности Украины задержала в Киеве местного жителя, который, по данным следствия, был завербован одной из беларуских госструктур и готовил в столице теракт. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В спецслужбе отмечают, что задержали мужчину, когда он пытался поджечь машину возле здания одной из общественных организаций в Киеве. На оперативных кадрах задержанный говорит, что ему за это обещали "100 000".

На видео подозреваемый также рассказывает, что ему поручили сфотографировать машины возле военкомата в Житомире и "пробить" их номера. По его словам, среди заданий также был поджог салюта у одного из посольств и организация митинга у посольства Польши.

Смотрите также: СБУ заявила о задержании топографа, которая чертила боевикам карты позиций ВСУ – видео

СБУ "на горячем" задержала беларуского агента: готовил теракт в Киеве – видео

В СБУ же отмечают, что кроме организации митингов у диппредставительств, он занимался еще запугиванием сотрудников СМИ и иностранцев. Для этого он писал угрозы возле их жилищ и делал сообщения о псевдоминировании.

Эти действия были направлены на расшатывание ситуации внутри Украины и дискредитацию страны перед странами Европейского Союза и гражданами Беларуси, говорят в спецслужбе.

По данным следствия, киевлянина завербовали через анонимную группу в Telegram. Связь с кураторами он поддерживал через запрещенные российские почтовые сервисы, а деньги за свою деятельность получал на банковскую карточку.

Уголовное дело открыто по статьям о теракте и госизмене. Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения.

Читайте также: Снайпер боевиков "навоевался" и ушел на контролируемую территорию – задержан СБУ: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев сбу шпион агент теракт спецслужбы Беларуси митинги
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 