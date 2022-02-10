СБУ "на горячем" задержала беларуского агента: готовил теракт в Киеве – видео

Служба безопасности Украины задержала в Киеве местного жителя, который, по данным следствия, был завербован одной из беларуских госструктур и готовил в столице теракт. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В спецслужбе отмечают, что задержали мужчину, когда он пытался поджечь машину возле здания одной из общественных организаций в Киеве. На оперативных кадрах задержанный говорит, что ему за это обещали "100 000".

На видео подозреваемый также рассказывает, что ему поручили сфотографировать машины возле военкомата в Житомире и "пробить" их номера. По его словам, среди заданий также был поджог салюта у одного из посольств и организация митинга у посольства Польши.

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В СБУ же отмечают, что кроме организации митингов у диппредставительств, он занимался еще запугиванием сотрудников СМИ и иностранцев. Для этого он писал угрозы возле их жилищ и делал сообщения о псевдоминировании.

Эти действия были направлены на расшатывание ситуации внутри Украины и дискредитацию страны перед странами Европейского Союза и гражданами Беларуси, говорят в спецслужбе.

По данным следствия, киевлянина завербовали через анонимную группу в Telegram. Связь с кураторами он поддерживал через запрещенные российские почтовые сервисы, а деньги за свою деятельность получал на банковскую карточку.

Уголовное дело открыто по статьям о теракте и госизмене. Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения.

30 января в полиции заявили о задержании группы людей, которые, по данным правоохранителей, планировали массовые беспорядки.

31 января министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко раскрыли детали дела. По их данным, планировались беспорядки и столкновения с силовиками у Офиса президента в Киеве и в четырех областях.

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Марк Сировой

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