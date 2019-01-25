Семь гранат и 400 г тротила. СБУ поймала террориста ДНР - видео

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Житель Харькова воевал на стороне боевиков, а вернувшись - вербовал людей к террористам, сообщают в СБУ

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Сотрудники Службы безопасности обнаружили в Харькове и задержали боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что житель Харькова с 2014 года воевал на стороне террористов в Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований (НЗФ) "ДШБ ДНР" и "Казачий союз Войска Донского ДНР". В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" он воевал против ВСУ у Дебальцево.

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В СБУ сообщают, что, вернувшись в Харьков, боевик поддерживал контакты с террористами, вербовал местных жителей в НЗФ, а в ближайшее время планировал вновь присоединиться к боевикам "ЛНР".

Правоохранители провели обыск частного дома в Харькове, где жил подозреваемый, и обнаружили и изъяли семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов. Харьковчанина задержали.

21 января на КПВВ "Марьинка" задержан житель оккупированной Горловки, который с 16 лет работал на блокпосту боевиков террористической организации ДНР, вымогая у мирных граждан деньги и принуждая к сексу в обмен на пропуск. 

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Теги: Донбасс, боевик, Харьков
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