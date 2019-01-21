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21.01.2019, 16:34

Задержан боевик, который на блокпосту принуждал женщин к сексу

Задержан боевик, который на блокпосту принуждал женщин к сексу - Фото
Фото: npu.gov.ua

Задержанному 19 лет. Вступил в ряды боевиков в 2015 году

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На КПВВ "Марьинка" задержан житель оккупированной Горловки, который с 16 лет работал на блокпосту боевиков террористической организации ДНР, вымогая у мирных граждан деньги и принуждая к сексу в обмен на пропуск. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что сначала задержанный находился на блокпосту "Горыныч", расположенном между Горловкой и Донецком, где вместе с другими наемниками вымогал деньги у проезжающих граждан.

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"Кроме того вооруженные террористы иногда принуждали женщин к половым отношениям для того, чтобы проехать блокпост", - сказано в сообщении.

В полиции убеждены, что "все эти противозаконные действия они совершали из-за нехватки денег".

Против боевика открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Ук.

Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

Россия депортировала украинскую журналистку, которая переехала в РФ и выступала в эфире российских телеканалов с критикой Украины и поддержкой террористических "Л/ДНР".

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Теги: война, Донбасс, боевик, секс
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