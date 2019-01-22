"Семейный склеп": показали могилу Януковича в Крыму - видео

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Журналисты выяснили, как охраняют могилу сына беглого экс-президента во временно оккупированном Крыму

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На Северной стороне Севастополя расположилось Братское мемориальное кладбище, где покоятся 50 тысяч участников Крымской войны и младший сын беглого бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщают Крым. Реалии.

После гибели Виктора Януковича-младшего похоронили на аннексированном полуострове.

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"Его могила выглядит как будущий семейный склеп. Вдобавок к круглосуточной охране и сторожевой собаке – бюст из черного мрамора. Похожий памятник возвышается над захоронением русского генерала Хрулева. Мест на кладбище нет, но только не для Януковичей", - отмечается в материале.

Кого могут похоронить рядом, решает лично настоятель Свято-Никольского храма, которому и принадлежит кладбище.

По данным СМИ, протоиерей Георгий Поляков – духовник всего Черноморского флота России. У него не раз бывали и Владимир Путин, и Виктор Янукович. "Когда у экс-президента умер сын, Поляков не смог ему отказать", - рассказали в храме.

20 марта 2017 года  СМИ со ссылкой на МЧС России сначала утверждали, что в ДТП на Байкале погиб москвич Виктор Давыдов, которому так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года.

Читайте также: Гибель сына Януковича: первые подробности

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Теги: Виктор Янукович младший, владимир путин, Крым, виктор янукович, могила
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