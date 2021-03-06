Первая группа из 24 человек, которые попали в дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Польше, выехала в Украину. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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"ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой", – написал Николенко.

На сайте Министерства внутренних дел опубликовали видео с места аварии.

6 марта в Польше попал в ДТП автобус Познань-Херсон. Сначала сообщалось о гибели шести украинцев, позже стало известно, что подтверждена смерть пяти человек.

МИД назвал предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением.

Наталия Медведева

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