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Смертельное ДТП в Польше. 24 украинца выехали домой. МВД показало видео с места аварии видео

06.03.2021, 22:26
Авария украинского автобуса в Польше (фото – RMF/Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP)
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Первая группа из 24 человек, которые попали в дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Польше, выехала в Украину. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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"ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой", – написал Николенко.

На сайте Министерства внутренних дел опубликовали видео с места аварии.

Наталия Медведева
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дтп польша автобус
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