СМИ узнали, в чье авто в Днепре стреляли из гранатомета - видео

Вчера в центре Днепра из гранатомета стреляли по автомобилю. По данным СМИ, это была "криминальная разборка". Об этом сообщает ТСН.

Внедорожник был бронированным, но эксперты считают, что даже при такой защите выжившим водителю и пассажиру очень повезло. Боеприпас попал в левый бок авто - это одна из самых крепких частей машины.

Реклама

Сообщается, что стрелок ждал намеченных жертв в заброшенном здании неподалеку. Следователи нашли его маску и перчатки. Предполагают, что сразу после выстрела он скрылся с места преступления на авто, стоявшем с другой стороны здания.

Это было спланированное покушение, причины пытаются выяснить у водителя и пассажира расстрелянного авто, которые, по словам представителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской, сотрудничают со следствием.

Источники журналистов говорят, что основная версия - бандитские разборки, поскольку покушались на известного в криминальных кругах человека - 45-летнего лидера организованной преступной группы, который фигурирует даже в американских списках опасных личностей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Днепре вечером 29 января неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль Toyоta Land Cruiser.