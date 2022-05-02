Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в разрушенной российскими оккупантами Бородянке Киевской области спасли кота, который уцелел при бомбардировке многоэтажного дома. Видео и фото спецоперации показали в пресс-службе ГСЧС.
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Все недели после освобождения города кот просидел в руинах на седьмом этаже.
Как написали в ГСЧС, "быть украинцем = увидеть в полностью разрушенном доме одинокого кота и забить тревогу, организовать операцию по спасению несчастного животного и не сдаться".
"Быть украинским спасателем = пригнать из другого города такую необходимую для спасения кота автолестницу и снять бедологу с высоты седьмого этажа. Быть украинцами = быть людьми и чувствовать ответственность за тех, кому тяжело. Помогать. Спасать. Воевать. Побеждать", – описали ситуацию спасатели.
В противовес в ГСЧС напомнили, что "быть орком = бросить своих убитых бурятов гнить в украинской земле, потому что руки заняты украденной стиральной машинкой".
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