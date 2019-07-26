Спецназ ВСУ отработал десантирование в Восточной Европе: видео

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На учениях военные десяти стран тренировались синхронно проводить операций в воздухе, на суше и на море

Около 1400 спецназовцев и военных из 10-ти стран приняли участие в учениях Trojan Footprint 2019, которые проводились на территории Болгарии, Венгрии и Румынии 10-21 июня. Об этом говорится в статье майора Майкла Вейзмана из Американского командования силами спецопераций в Европе, передает Голос Америки.

Отмечается, что основной целью учений была отработка синхронизации десятков операций в воздухе, на суше и на море. Украинские спецназовцы вместе с военными США и Болгарии тренировали беспарашутное десантирование для захвата цели.

Сообщается, что участие в этих учениях дало возможность украинским спецназовцам интегрироваться в региональное взаимодействие с союзниками НАТО и другими партнерами альянса.

"Тренировка с нашими партнерами в НАТО - очень хороший опыт, - сказал украинский спецназовец. - Это дает нам возможность сотрудничать по тактике и логистике. Возможно, лучший опыт во время тренировок - налаживание отношений".

24 июля на севере и востоке Украины начались масштабные двухсторонние командно-штабные учения. Военные будут отрабатывать разные варианты операций, совершенствовать управленческую деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

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Теги: нато, учения, спецназ
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