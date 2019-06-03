Столкновения у медвуза в Одессе: пострадали 28 человек - видео

Сегодня, 3 июня, на территории Одесского национального медицинского университета произошли столкновения, кто-то распылил газ, в результате пострадали 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что 26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба полиции Одесской области информирует, что в отделение доставили 51 человека. Они дают объяснения относительно событий в медицинском университете. Отмечается, что во время конфликта был травмирован полицейский.

В Минздраве рассказывают, что утром наблюдательный совет ОНМедУ в здании ректората начал внеочередное заседание по рассмотрению многочисленных жалоб от сотрудников о совершении давления на них и незаконных увольнениях, происходящих в университете. Через несколько часов после начала заседания в здание ворвались неизвестные лица, которые использовали слезоточивый газ и силовыми методами сорвали заседание.

Министерство здравоохранения заявляет, что Одесский медуниверситет до сих пор захвачен сторонниками экс-ректора Валерия Запорожана, препятствующими уполномоченным лицам осуществлять управление учреждением.

Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского национального медицинского университета в июле 2018 года.

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