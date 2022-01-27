Появилось видео с задержанием и допросом солдата-срочника Артемия Рябчука, который, по данным МВД, расстрелял пятерых человек и еще пятерых ранил на заводе Южмаш в Днепре.

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Кадры с задержанием опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На них солдат не сопротивляется. Как сообщала пресс-служба Госбюро расследований, он сам связался и сдался правоохранителям.

Также в сети появилось видео допроса Рябчука. Солдат внешне выглядит спокойным, иногда улыбается, рассказывает, что сидел в тревожной группе, затем взял автомат и выстрелил по сослуживцам в оружейной комнате.

После этого он выстрелил в женщину-оператора, чтобы она не доложила о ситуации в часть. Затем он забрал из открытого сейфа рожки с патронами, на пропускном пункте выстрелил в голову женщине, которая его не пропускала.

После этого он пытался выйти, "палил по замку", однако дверь открыть не удалось. Солдат говорит, что походил по заводу, нашел низкое место в стене, перерезал колючую проволоку и покинул Южмаш.

Затем он искал убежище в жилых районах, вышел на трассу, поймал попутный автомобиль, уехал на левый берег и пошел, "куда глаза глядят". В итоге попросил местных жителей вызвать полицию и сдался.

Рано утром 27 января солдат-срочник расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием, появилось видео с моментом стрельбы.

Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.

Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре. ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии.

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Марк Сировой

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