В Киеве мужчина заступился за подростков и получил пулю: видео

20 августа в центре Киева прохожий заступился за двух подростков, которых неизвестные обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней, в результате чего между участниками события возник конфликт и мужчина получил огнестрельное ранение в руку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

В полиции заявляют, что после того, как прозвучали выстрелы, неизвестные скрылись на авто "Suzuki". Был введен план "Перехват".

Уже через час сотрудники полицейского спецназа остановили проходившее по ориентировке авто и задержали трех киевлян - 1998, 1996 и 1978 годов рождения.

На месте события, где прозвучали выстрелы, правоохранители нашли травматический пистолет, девять пуль, одну стреляную гильзу и две биты.

Правоохранители проводят следственные действия со всеми участниками конфликта, в том числе проверяют достоверность информации об изнасиловании.