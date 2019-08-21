В Киеве мужчина заступился за подростков и получил пулю: видео

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Инцидент произошел вечером 20 августа в центре Киева

20 августа в центре Киева прохожий заступился за двух подростков, которых неизвестные обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней, в результате чего между участниками события возник конфликт и мужчина получил огнестрельное ранение в руку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве

В полиции заявляют, что после того, как прозвучали выстрелы, неизвестные скрылись на авто "Suzuki". Был введен план "Перехват". 

Уже через час сотрудники полицейского спецназа остановили проходившее по ориентировке авто и задержали трех киевлян - 1998, 1996 и 1978 годов рождения. 

На месте события, где прозвучали выстрелы, правоохранители нашли травматический пистолет, девять пуль, одну стреляную гильзу и две биты. 

Правоохранители проводят следственные действия со всеми участниками конфликта, в том числе проверяют достоверность информации об изнасиловании. 

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Теги: Нацполиция, стрельба, преступность, криминал
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