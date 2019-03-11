В Николаеве на маршрутку упало дерево: пострадали дети – видео

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С травмами разной степени тяжести в больницы госпитализировали двух детей и мужчину. Еще одному пассажиру оказали медицинскую помощь на месте

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В Заводском районе Николаева во время движения на маршрутное такси, в котором находились 15 человек, упало дерево, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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С травмами разной степени тяжести в больницы госпитализировали двух детей и мужчину. Еще одному пассажиру оказали медицинскую помощь на месте.

Спасатели распилили дерево и убрали с проезжей части.

Ранее сегодня сообщалось, что в Коростышеве Житомирской области с технического здания магазина снесло кровлю, которая упала на двух женщин. 

Сегодня в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра

Фото, видео: ГСЧС

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Теги: ГСЧС, ураган, Николаев, дерево
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