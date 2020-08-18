В Славянске полиция провела эксгумацию тел погибших в боевых действиях в 2014 году

В Донецкой области полицейские и группа транспортировки и поиска погибших военных "Эвакуация 200" провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Место захоронения находилось на кладбище в Славянске. В ведомстве заявляют, что захоронение с неопознанными телами нашли при расследовании гибели граждан в войне на Донбассе.

Предварительно, говорят в полиции, останки принадлежат людям, погибшим во время оккупации Славянска в 2014 году. С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев.