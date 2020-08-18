В Славянске полиция провела эксгумацию тел погибших в боевых действиях в 2014 году

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Полиция Донецкой области провела эксгумацию тел погибших людей в войне на Донбассе в 2014 году

В Донецкой области полицейские и группа транспортировки и поиска погибших военных "Эвакуация 200" провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Место захоронения находилось на кладбище в Славянске. В ведомстве заявляют, что захоронение с неопознанными телами нашли при расследовании гибели граждан в войне на Донбассе.

Предварительно, говорят в полиции, останки принадлежат людям, погибшим во время оккупации Славянска в 2014 году. С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
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Теги: война на Донбассе, полиция, Донецкая область, славянск, эксгумация
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